Stasera su Sky torna 'Calciomercato - L'Originale': l'edizione sarà on tour

Su Sky Sport torna 'Calciomercato - L'Originale', a partire da stasera. Ad annunciarlo è la stella emittente satellitare tramite il proprio sito web

Torna stasera il programma che da più di vent'anni infiamma i sogni di tifosi e appassionati del pallone e accompagna le serate estive con le notizie di mercato e la buona musica.

Da lunedì 3 giugno, su Sky e in streaming su NOW arriva la nuova edizione estiva di "Calciomercato – L'Originale", il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna che, quest'anno, attraverserà l'Italia da nord a sud per un'edizione che, per la prima volta, sarà totalmente on tour

Da lunedì 3 giugno, su Sky e in streaming su NOW arriva la nuova edizione estiva di “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna che, quest’anno, attraverserà l’Italia da nord a sud per un’edizione che, per la prima volta, sarà totalmente on tour".