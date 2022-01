Supercoppa, il Real passa ma il Barça è tornato: sfiorato il 3-3 al 120’

Si è conclusa la prima sfida della Supercoppa spagnola. La semifinale fra Barcellona e Real Madrid ha visto le Merengues imporsi per 3-2. A Riyad non sono bastati i 90 minuti a decretare la prima finalista con la squadra di Carlo Ancelotti che ha avuto la meglio nel Clasico dopo i supplementari grazie al gol decisivo di Valverde al 98'. Al 120' il Barcellona sfiora il gol del 3-3: Ansu Fati, che lanciato in area supera il portiere e calcia rasoterra in porta dove proprio sulla linea un difensore riesce nel miracoloso salvataggio. Adesso i Blancos attendono la vincente dell’altra semifinale fra Atletico Madrid e Athletic Bilbao.