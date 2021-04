Superlega, svelato il contratto con le percentuali: Milan e Inter le meno pagate

Nuovi dettagli dal contratto firmato dai 12 club per aderire al progetto Superlega. Secondo le ultime rivelazioni, arrivate dal quotidiano tedesco Der Spiegel, le società che ne avrebbero beneficiato maggiormente sarebbero state Barcellona e Real Madrid, che infatti restano convinte della bontà dell’idea. Le due big spagnole avrebbero incassato 60 milioni di euro in più rispetto a tutte le altre come importo fisso.

MILAN E INTER MENO PAGATE - Le più penalizzate? Inter, Milan, Atletico Madrid e Borussia Dortmund (se avesse aderito). Questi quattro club avrebbero infatti incassato il 3,8 per cento del totale da spartirsi tra le società, mentre tutte le altre (compresa la Juve) avrebbero ricevuto introiti pari al 7,7 per cento.