TABELLA - In Serie A tra i Top 5 d'Europa si segna di più: 574 gol stagionali

Curiosa e per certi versi inattesa statistica pubblicata nelle scorse ore dalla Lega Serie A sui propri canali social. Nella parte di stagione fin qui giocata, secondo i dati, la Serie A è il campionato dei top5 tornei europei in cui si sono segnati più gol. Vlahovic, Immobile e compagni infatti hanno esultato da inizio torneo ad oggi ben 574 volte. Ovvero 43 in più rispetto alla Ligue 1 francese, ferma a 531. Terzo gradino del podio per la Bundesliga con 473 gol, quindi Premier League con 470 e infine Liga con 455.

POV: il tuo amico dice che la Serie A è noiosa.



#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/ZxB8uISL5B — Lega Serie A (@SerieA) December 24, 2021