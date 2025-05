Terrore a Liverpool: auto investe decine di persone durante la festa scudetto

Si sono vissuti attimi di autentico terrore oggi a Liverpool. Durante i festeggiamenti in strada per la vittoria del campionato di Premier League da parte dei Reds, un'automobile ha sfrecciato a tutta velocità investendo tre persone, per poi ripartire e metterne sotto decine di altre. Il guidatore è stato successivamente bloccato e arrestato dalle forze dell'ordine, che non escludono l'ipotesi di un attentato premeditato. Per fortuna, non sembrano esserci vittime ma "solo" feriti.