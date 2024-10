Terzo raid in un mese ai giocatori del Napoli, la Polizia: “Episodi non collegati”

A Posillipo è stata rubata l'auto, una Smart, all'esterno azzurro.

Dopo David Neres e Juan Jesus, anche Matteo Politano è stato vittima di una brutta disavventura. A Posillipo è stata rubata l'auto, una Smart, all'esterno azzurro.

È il terzo episodio di raid ai danni di calciatori di De Laurentiis in poco più di un mese, dopo che la sera del 31 agosto è stata puntata una pistola in faccia a David Neres per rubargli l'orologio e il tentativo di furto della propria automobile denunciato ieri sui social dal difensore Juan Jesus.

Secondo gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli - riporta Sport Mediaset - questi avvenimenti non sarebbero però tra loro collegati. Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all'uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura.