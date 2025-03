Tmw: "Inter prima in un campionato 'dispari' dato che il Napoli non ha coppe"

vedi letture

Secondo Tuttomercatoweb il campionato italiano è 'dispari' dato che, a differenza dell'Inter, il Napoli di Conte non ha le coppe e ha preparato ogni partita con una settimana piena a disposizione, salvo quando c'era la Coppa Italia o per i turni infrasettimanali di Serie A. Nell'ampio focus sul tema si legge: "Sono lontani i tempi in cui dell’Inter si discuteva per gli alti e bassi, in cui Simone Inzaghi era messo in discussione ogni due per tre. Eppure, il tecnico nerazzurro non sente apprezzamento per il lavoro. Mica suo - forse, in realtà, il problema è proprio quello - ma della squadra: “Sento fare pochi complimenti ai ragazzi, quindi glieli ripeto io pubblicamente”.

È l’ultima uscita di uno stile comunicativo sempre educato, ma lontano dalla pacatezza di un tempo. La fotografia della stagione, a oggi, è semplice: l’Inter è prima in un campionato dispari - dato che il Napoli non ha le coppe -, è l’unica italiana ai quarti di Champions League con la miglior difesa della competizione, è in semifinale di Coppa Italia. A diciotto partite (potenziali) dalla fine della stagione, può davvero vincere tutto. E il nuovo stile di Inzaghi serve anche a caricare l’ambiente: i nemici aiutano a compattare".