TMW promuove Llorente: "Usato garantito, darà apporto con 10-15 gol in stagione"

Da Torino a Napoli senza rancore. È la storia di Fernando Llorente, attaccante che nella sua carriera ha vestito sì la maglia della Juventus, ma poi è passato in azzurro - con una finale di Champions League con il Tottenham in mezzo - senza particolari brusii da parte di una o dell'altra tifoseria. Un attaccante professionale, che fa parlare più il suo lavoro che non i giornali. Dote sicuramente apprezzata, soprattutto per chi cerca qualcuno che la sappia mettere dentro, senza polemizzare per un'esclusione.

Come è arrivato - Il suo contributo alla causa del Tottenham è stato quasi fondamentale. Gol decisivo con il Manchester City nei quarti, viziato probabilmente da un fallo di mano non rilevato né dall'arbitro né dal Var, in semifinale ha cambiato il volto degli Spurs contro l'Ajax, fino alla qualificazione, pure insperata. Poi, una volta scaduto il contratto, è stato cercato da molte società, come Fiorentina o Atalanta. Ha avuto la meglio il Napoli, offrendo 2,5 milioni di stipendio per un biennale.

Come è andato - Entrato a far parte delle rotazioni dei titolari quasi subito, ha già sette presenze (su nove partite stagionali) con tre gol, due in campionato e uno in Champions League. Certamente è l'usato sicuro di fare bene, un attaccante che timbrerà regolarmente i suoi 10-15 centri a stagione, dando inoltre una notevole mano dal punto di vista fisico. Certamente un ottimo acquisto.

Costo: parametro zero

Presenze: 7

Minuti: 271

Età: 34

Gol: 3

Media voto TMW: 6,3