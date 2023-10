Toronto, Insigne insultato da un tifoso: "Rispetto". Interviene la sicurezza

Momenti di nervosismo per Lorenzo Insigne a Toronto.

Momenti di nervosismo per Lorenzo Insigne a Toronto che vive enormi difficoltà in campo ed a quanto pare anche fuori. Sono stati resi noti altri dettagli delle immagini che sono diventate virali sui social. L'ex capitano del Napoli ha masndato a quel paese con un "Fuck You" un tifoso canadese, dicendogli poi di portare rispetto. L'attaccante del Toronto, in tribuna per infortunio, è stato poi portato via da sua moglie. Il tifoso che ha insultato l'ex azzurro è stato allontanato dalla sicurezza dell'impianto canadese.