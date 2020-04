Tottenham, incredibile Son: sfrutta lo stop e torna in Corea per addestramento coi marines

Son Heung-Min dovrà sottoporti ad un addestramento militare per un mese in Corea del Sud. Secondo la legge sudcoreana, prima dei 28 anni è necessario completare 21 mesi di servizio di leva, a meno che non si ottenga un'esenzione. Esenzione che era arrivata grazie al trionfo della sua nazionale ai Giochi Asiatici del 2018. Tuttavia il calciatore del Tottenham deve completare un regime di addestramento di 4 settimane e con la stagione sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus, Son è tornato in patria per compiere il suo dovere.