Tra un mese potrebbero esserci tre belle notizie

Le difficoltà del campo, il mercato ma anche i rinnovi di contratto. Lavoro intenso per il Napoli, diviso tra squadra e società. Mentre gli azzurri proveranno a ritrovarsi domenica in casa del Sassuolo, la dirigenza lavora per blindare calciatori in scadenza. Non si parla di Mertens e Callejon, il cui futuro sembra ormai segnato, ma di quelli legati al Napoli fino al 2021. Esistono tre trattative parallele che potrebbero sbloccarsi a breve, con possibile fumata bianca entro gennaio: Maksimovic, Zielinski e Milik. Tutti e tre sono arrivati nell'estate del 2016 all'indomani dell'addio di Higuain e da allora non hanno più ridiscusso con la società del loro contratto. Trattative aperte e fumata bianca possibile, vicina ma non ancora vicinissima. Servirà ancora un po' di pazienza ma neppure troppa. La volontà del Napoli, assieme a quella dei calciatori, è di chiudere presto. Per ricominciare con serenità.