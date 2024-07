Tra una settimana il raduno: due giorni di visite e test, poi Dimaro



Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "La nuova stagione del Napoli parte martedi 9 luglio con il raduno a Castel Volturno, che si completerà il giorno dopo. Visite mediche e primi test fisici. Giovedì 11 la partenza per il ritiro di Dimaro. Non ci saranno i reduci dell’Europeo e Olivera, ancora impegnato in Coppa America".