Traguardo importante per Insigne: è settimo nella classifica all-time di presenze in azzurro

Traguardo importante per Lorenzo Insigne in occasione del match contro l'Atalanta. Il capitano del Napoli ha conquistato la presenza numero 242 in Serie A con la maglia del Napoli che gli permettere di superare Comaschi. Per Insigne settima posizione all time nella classifica delle presenze azzurre nel massimo campionato. Un passo alla volta per entrare nella storia di questa società.