Troppi errori, stavolta non è tempo di ridere

Il momento del Napoli continua ad essere complicato. L'ultima sconfitta contro l'Inter resta un risultato molto negativo, che si va ad aggiungere ad una situazione decisamente difficile da risollevare. Mancanza di gioco ed un'identità tutta da definire, ma anche gli errori dei singoli hanno contraddistinto la stagione del Napoli, partendo dal peccato originale rappresentato dall'autogol di Koulibaly contro la Juve.



NON E' TEMPO DI RIDERE - Uno degli ultimi, cronologicamente parlando, ad aver mostrato un errore grave sul rettangolo verde, costato poi il gol contro l'Inter, è stato Kostas Manolas. Il tacco mancato a due passi dalla porta, che ha poi lasciato campo libero a Lukaku per infilare Meret, è senza dubbio una macchia netta sulla partita, già in quel momento condita da altri errori costati cari alla difesa azzurra. "Tante cose mi fanno sorridere, compresa questa", ha detto Manolas, parlando delle critiche piovute sulla difesa ed il suo rapporto con Koulibaly. La realtà, però, è che al momento c'è poco da ridere, vista la situazione in casa Napoli, ed il lavoro resta l'unica soluzione per mettere a posto i problemi di una difesa che, al momento, non garantisce sicurezza.