Tuanzebe torna ad allenarsi col Man United: con lui il neo tecnico Ten Hag

Il difensore centrale ha iniziato gli allenamenti con i Red Devils agli ordini del neo tecnico, l'olandese Erik Ten Hag.

Axel Tuanzebe, dopo la breve parentesi al Napoli con solo due apparizioni, una in campionato e l'altra in Coppa Italia, è tornato per fine prestito al Manchester United. Il difensore centrale ha iniziato gli allenamenti con i Red Devils agli ordini del neo tecnico, l'olandese Erik Ten Hag con una gran voglia di mettersi in mostra.