Turchia, Osimhen e Mertens a secco: il Galatasaray si fa rimontare e Mou può accorciare

Nel match tra Galatasaray ed Eyüpspor, valido la 14ª giornata di Super Lig, la capolista scivola e manca l'appuntamento con la vittoria. Gli avversari riescono a riacciuffare la squadra di Victor Osimhen (a secco in questa partita) e compagni 2-2 con una rete al 71', siglata da Ampem. Nulla da fare per i Leoni di Istanbul, che hanno avuto innumerevoli occasioni per segnare ma il portiere rivale Özer si è superato in più occasioni. In campo per 85', ma senza gol e assist, anche l'ex Napoli Dries Mertens.

Il risultato

Galatasaray - Eyupspor 2-2: Akbaba 13', Yılmaz 45'+5, Sallai 47', Ampem 71'

Domenica 1 dicembre

Rizespor - Kayserispor 3-0

Galatasaray - Eyupspor 2-2

Lunedì 2 dicembre

Hatayspor - Basiktas

Fenerbahce - Gaziantep

La classifica aggiornata della Super Lig

Galatasaray 35

Fenerbahce 29

Samsunspor 29

Eyupspor 23

Besiktas 21

Goztepe 21

Basakhsehir 19

Rizespor 19

Sivasspor 18

Konyaspor 18

Antalyaspor 17

Trazbonspor 15

Gaziantep 15

Kasimpasa 15

Alanyaspor 14

Kayserispor 12

Bodrum 11

Hatayspor 7

Adana Demirspor 2