Tutte le date di chiusura del mercato: occhio ad Arabia e Turchia (per il caso Osimhen)

È sempre calciomercato, non solo in Italia. La sessione di trasferimenti estiva si è aperta da qualche giorno e sono già tanti gli affari ufficializzati. Nella lista che segue indichiamo le date di chiusura nei campionati più importanti: in Italia, Germania, Inghilterra e Spagna chiusura lunedì 1° settembre, mentre in Francia e Spagna il giorno prima. I pericoli maggiori, come sempre, verranno da Turchia e Arabia Saudita, che chiuderanno i battenti rispettivamente il 12 e l'11 settembre.

Cina: martedì 22 luglio

Giappone: giovedì 21 agosto

USA: venerdì 22 agosto

Scozia: sabato 30 agosto

Svezia: sabato 30 agosto

Argentina: domenica 31 agosto

Francia: domenica 31 agosto

Portogallo: domenica 31 agosto

Spagna: domenica 31 agosto

Danimarca: lunedì 1 settembre

Germania: lunedì 1 settembre

Inghilterra: lunedì 1 settembre

Italia: lunedì 1 settembre

Olanda: martedì 2 settembre

Brasile: mercoledì 3 settembre

Belgio: sabato 6 settembre

Croazia: sabato 6 settembre

Slovacchia: domenica 7 settembre

Romania: martedì 9 settembre

Svizzera: martedì 9 settembre

Arabia Saudita: giovedì 11 settembre

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Qatar: martedì 16 settembre