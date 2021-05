Tuttojuve a Pirlo: "Si salva, ma ora se ha amici a Firenze li chiami..."

La Juventus ha battuto l'Inter, rimanendo in gioco per la Champions League. Ma i bianconeri dovranno sperare che il Napoli non superi oggi la Fiorentina o l'Hellas Verona all'ultima giornata. Tuttojuve.com, in merito al lunch match di oggi a Firenze, scrive così, rivolgendosi all'allenatore bianconero e alle sue conoscenze:

"Andrea Pirlo si è salvato, l'ha fatto Cuadrado dando ossigeno a lui ed al popolo zebrato. I bianconeri sono ancora vivi, devono sperare in un miracolo, ma almeno la loro parte l'hanno fatta. [...] Purtroppo l'impresa della Juventus rischia di essere vanificata dalle vittorie delle altre, se Pirlo ha amici a Firenze li chiami, domani, dopo oggi, servirà un altro miracolo".