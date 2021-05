Tuttojuve insiste: "Altro che Napoli, il River chiede di giocare col Boca con 15 positivi"

A poche ore dal Superclasico Boca Juniors-River Plate, spuntano 15 positivi tra i Millonarios. Tra i nomi costretti al forfait - riferisce Sportitalia, emittente che trasmetterà il match in esclusiva - anche Rafael Santos Borré e tutti e 4 i portieri della rosa: ciononostante, il Presidente del River D'Onofrio vuole assolutamente giocare. "Non ci tiriamo indietro, faremo qualcosa di eroico". In porta andrò Leo Diaz, 21 anni, secondo portiere della squadra Riserve e con zero minuti giocati anche in quella categoria.

Tuttojuve torna sul match rinviato tra Juve e Napoli e riaccende le polemiche: "Nessuna intromissionid a parte del Coni argentino o dell'Asl di Buenos Aires. Dal River Plate e dal suo presidente una lezione al Napoli e a De Laurentiis"