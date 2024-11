Prima pagina Tuttosport: "Arbitri, così non è calcio. Juve su Zirkzee"

vedi letture

"Zirkzee, mossa Scudetto". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul mercato della Juventus. I bianconeri infatti stanno studiando le mosse per arrivare all'attaccante ex Bologna, oggi ai margini del progetto Manchester United. L'arrivo in prestito dell'olandese a gennaio potrebbe fare la differenza nella corsa allo Scudetto ma la Juventus non molla neanche la pista David, che ha chiesto un contratto quinquennale per un totale di 30 milioni di euro.