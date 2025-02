Prima pagina Tuttosport: "Juve, che Kolo! Inter allarma Inzaghi, black-out o vera crisi?"

vedi letture

Successo in extremis per la Juventus. La squadra di Thiago Motta ha superato 2-1 il Como di Fabregas al "Sinigaglia" nell'anticipo del venerdì sera. Decisiva una doppietta realizzata da Randal Kolo Muani che ha consegnato tre punti ai bianconeri. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Juve, che Kolo!". "Inter allarma Inzaghi, è un black-out o vera crisi?", il box sull'Inter in taglio basso.