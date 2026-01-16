Prima pagina Tuttosport: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta"

La strategia della Juventus per l'attacco del futuro è l'argomento di spicco trattato oggi sulla prima pagina di Tuttosport. II quotidiano torinese rilancia il nome di Mateta come idea per il dopo Vlahovic, sempre più lontano dalla permanenza in bianconero anche a causa del contratto in scadenza: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta - assicura TS - DV9, zero chance di rinnovo. Pronto il francese del Palace. Il serbo ormai pensa a Milan, Bayern e Barecellona. II franco-congolese costa almeno 25 milioni. Atteso il si del Celta per Mingueza. McKennie, sirene Premier: 'Ma resta qui'. Domani a Cagliari riecco Conceicao".

Di spalla si parla invece dell'altro recupero della 16esima giornata, con il Bologna che esce con i tre punti dalla sfida del Bentegodi contro il Verona ("Bologna olè, tris al Verona. Italiano urla: 'Rieccoci").

A fondo pagina c'è invece spazio per il punto in casa Torino tra campo e mercato a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Roma ("Allarme Toro per Simeone. Preso Obrador.