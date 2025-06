Prima pagina Tuttosport: "Juve: Yildiz? Giù le mani".

Che Kenan Yildiz sia un pezzo pregiato della Juventus non è un mister,. Il giocatore infatti è finito nel mirino dell'Arsenal per la prossima stagione. La Juventus, che non vuole perdere il suo numero 10, nel frattempo è al lavoro per rinnovare il contratto del ragazzo. Proprio su questo è dedicato il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Juve: Yildiz? Giù le mani".