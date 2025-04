Prima pagina Tuttosport: "Montipò se parte Vanjia: Milinkovic in orbita Chelsea"

"Montipò se parte Vanjia: Milinkovic in orbita Chelsea" si legge in basso. "Juve: Kolo riMuani!" è però il titolo con cui si apre l'edizione odierna di Tuttosport in merito al mercato della Juventus e al futuro di Kolo Muani. Giuntoli sta studiando già le prossime mosse e l'obiettivo davanti resta Lookman dell'Atalanta. Ma ora tratta anche col Psg per tenere ancora l'attaccante francese.

La società bianconera punta infatti al rinnovo del prestito per un'altra stagione così da avere Kolo Muani anche al Mondiale per Club. L’attuale prestito, così come è stato configurato con il Paris Saint Germain, non prevede che possa giocare il torneo con la maglia bianconera.