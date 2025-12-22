Prima pagina Tuttosport sulla finale di Supercoppa: "Napoli per la gloria, Bologna per la gloria"

Tuttosport sceglie la Juventus come tema centrale della prima pagina e lancia un messaggio chiaro: ora tocca a Comolli. Dopo il lavoro di Spalletti, che sta rimodellando la squadra intervenendo su mentalità, assetto tattico e gerarchie interne, il quotidiano evidenzia come il prossimo passo debba arrivare dall’area dirigenziale. L’obiettivo è potenziare la rosa con innesti mirati per rendere credibile l’ambizione scudetto: servono qualità in regia e peso offensivo, con il mercato chiamato a fare la differenza.

In evidenza la Supercoppa di Riyadh: alle 20 la finale Napoli-Bologna, con i partenopei a caccia della gloria e i rossoblù pronti a scrivere una pagina di storia: "Napoli per la gloria, Bologna per la gloria" il titolo scelto.