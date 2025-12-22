Prima pagina
Tuttosport sulla finale di Supercoppa: "Napoli per la gloria, Bologna per la gloria"
Tuttosport sceglie la Juventus come tema centrale della prima pagina e lancia un messaggio chiaro: ora tocca a Comolli. Dopo il lavoro di Spalletti, che sta rimodellando la squadra intervenendo su mentalità, assetto tattico e gerarchie interne, il quotidiano evidenzia come il prossimo passo debba arrivare dall’area dirigenziale. L’obiettivo è potenziare la rosa con innesti mirati per rendere credibile l’ambizione scudetto: servono qualità in regia e peso offensivo, con il mercato chiamato a fare la differenza.
In evidenza la Supercoppa di Riyadh: alle 20 la finale Napoli-Bologna, con i partenopei a caccia della gloria e i rossoblù pronti a scrivere una pagina di storia: "Napoli per la gloria, Bologna per la gloria" il titolo scelto.
Copertina ADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..." di Antonio Noto
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
Neres al Cds: "Ecco come abbiamo reagito dopo Bologna. Allenamenti Conte? Ora impossibile farli così pesanti"
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
