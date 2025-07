Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic non fa sconti. Allegri: Milan, voglio tutto"

"Vlahovic non fa sconti": per quanto riguarda la prima pagina di oggi, ecco il titolo principale scelto da Tuttosport. Gelido confronto con l'agente Ristic: il serbo dalla Juve vuole tutti i soldi. Che resti o che venga ceduto, non rinuncerà nemmeno a un milione di ingaggio di commissioni per il procuratore. Allegri: "Ragazzo straordinario, abbiamo un bel rapporto...". Oggi incontro per Sancho, nel frattempo viene trattato anche Xhaka.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il titolo riportato di seguito: "Toro: si raduna il solito cantiere". Al Filadelfia e porte chiuse, per iniziare a preparare la nuova stagione. Malgrado le promesse di Cairo, Baroni parte con un organico pieno di buchi. Il Venezia chiede 12 milioni per Oristanio. Su Ngonge, invece, c'è da fronteggiare la concorrenza del Bruges. Di citare infine il fondo di Paolo Pirisi, dal titolo: "Aggrappati a Ismajli". L'ex Empoli, infatti, è uno dei nuovi acquisti.