Tv Luna - ADL non cambia idea: sostituire allenatore non è la soluzione migliore

Nonostante il pari con l'Udinese, il Napoli conferma Ancelotti. Lo fa De Laurentiis e lo rivela ai microfoni di Tv Luna, in diretta dalla Dacia Arena, Carlo Alvino. Secondo il giornalista, il presidente azzurro non ha intenzione di cambiare allenatore perché non crede sia questa la soluzione migliore. Dunque, nonostante la vittoria che ancora latita, non si cambia idea: avanti con Ancelotti.