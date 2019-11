TvLuna - Niente cambio di modulo: a Milano Ancelotti ancora con il 4-4-2

Proseguire per la strada vecchia o intraprenderne una nuova? In casa Napoli si parla da qualche giorno di un possibile cambio di modulo da parte di Carlo Ancelotti, ma secondo Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, non sarà così nel match di sabato contro il Milan: "Ho letto e sentito in questi giorni di un cambio di modulo per il Napoli. Vado controcorrente da settimane sull’argomento e continuo a dire che quanto preventivato da molti non accadrà. Anche a Milano sarà 442 ma molto più solido", il suo messaggio pubblicato su Twitter.

