Live Udinese-Napoli, pre-partita: Conte verso un solo cambio di formazione

11.00 - Oggi in panchina torneranno Gutierrez e Lobotka, entrambi recuperati in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. I due sarebbero dovuti rientrare direttamente per la Supercoppa, ma il recupero è andato oltre le aspettative: secondo il Corriere dello Sport sono già convocati e pronti a dare una mano

10.45 - Out Juan Jesus. Il difensore brasiliano era candidato a una maglia da titolare al posto di Buongiorno, ma una botta al polpaccio rimediata mercoledì a Lisbona contro il Benfica ha cambiato i piani di Antonio Conte. Il problema non è stato completamente smaltito e per questo Juan Jesus non è stato neppure convocato

Runjaic va verso la conferma del 3-5-2 nonostante alcune assenze che potrebbero far pensare ad un cambio di sistema di gioco. In porta Okoye, in difesa Kabasele, Solet e uno tra Bertola e Kristensen, dipenderà dalle condizioni del danese. Emergenza sulla corsia sinistra di centrocampo, dove verrà adattato Ehizibue o Rui Modesto, dall'altro lato pronto l'ex di turno Zanoli; in mediana agirà Karlstrom coadiuvato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. In attacco nessun dubbio sul tandem Zaniolo-Davis.

Conte è orientato ad un solo cambio di formazione nonostante le fatiche di Champions . Nel 3-4-2-1, Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa Rrahmani, Beukema e Buongiorno; c'è l'idea Juan Jesus per far rifiatare uno dei centrali, ma il brasiliano ha accusato dei problemi fisici ed è in dubbio per il match. A centrocampo, Vergara scalpita ma dal primo minuto ancora McTominay ed Elmas,; sulle corsie esterne confermato Di Lorenzo mentre dall'altro lato chance a Spinazzola al posto di Olivera. In attacco, ancora Hojlund, alle sue spalle Neres e Lang, di nuovo in vantaggio su Politano. Verso il recupero Gutierrez.

Dopo la deludente trasferta di Lisbona, il Napoli è chiamato ad un altro impegno esterno difficile: domenica alle ore 15:00, la squadra di Antonio Conte è attesa al Bluenergy Stadium dall'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani vengono da un momento non facile, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, e inoltre hanno assenze importanti, su tutte quella di Atta. Anche negli azzurri però continua l'emergenza numerica e per trovare un altro successo in campionato servirà tirare fuori il massimo dagli uomini a disposizione, magari ricorrendo a qualche rotazione nell'undici titolare.

