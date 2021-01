UEFA, Top 5 giovani da seguire nel 2021: anche l'obiettivo Nuno Mendes in lista

Tra i terzini tenuti d'occhio per il futuro della fascia sinistra del Napoli è spuntato anche il nome di Nuno Mendes, 18 anni, prospetto molto interessante in forza allo Sporting di Lisbona. Il classe 2002 si è fatto apprezzare in questa stagione, anche a livello europeo, tant'è che la UEFA l'ha inserito tra nella Top 50 giovani da seguire nel 2021. Nella lista non sono presenti invece calciatori del Napoli.