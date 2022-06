UFFICIALE - Apple Tv trasmetterà la MLS, ecco come vedere Insigne: il comunicato

Apple sbarca nel mondo del calcio, il colosso di Cupertino trasmetterà infatti la MLS con Lorenzo Insigne tra i protagonisti con il Toronto FC.

TuttoNapoli.net

Apple sbarca nel mondo del calcio, il colosso di Cupertino trasmetterà infatti la MLS con Lorenzo Insigne tra i protagonisti con il Toronto FC. La piattaforma americana ha infatti raggiunto un accordo con la MLS: a partire dal 2023, tutte le partite del campionato americano di calcio saranno trasmesse per i prossimi dieci anni da Apple Tv. Inoltre, l'aggiunta dei contenuti sportivi non avrà costi aggiuntivi per gli abbonati e saranno fruibili in tutto il mondo.

Di seguito il comunicato ufficiale della MLS: "In una prima storica per lo sport, i fan possono trasmettere in streaming ogni singola partita della MLS tramite l'app Apple TV, senza interruzioni o restrizioni locali. Accordo decennale, a partire dal 2023. Ogni partita della MLS e della Coppa di Lega. Seleziona le partite MLS NEXT Pro e MLS NEXT. Un posto per tutto. Non c'è bisogno del tradizionale pacchetto di pay TV. I fan possono ricevere tutte le partite della MLS in diretta abbonandosi a un nuovo servizio di streaming MLS, disponibile esclusivamente tramite l'app Apple TV. Un'ampia selezione di partite della MLS e della Coppa di Lega, inclusi alcuni dei più grandi matchup, sarà inoltre disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Apple TV+, con un numero limitato di partite disponibili gratuitamente. Vantaggio per i possessori di abbonamenti: l'accesso al nuovo servizio di streaming MLS sarà incluso come parte dei pacchetti di abbonamenti MLS per l'intera stagione".