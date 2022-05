UFFICIALE - Belgio, i 32 convocati di Martinez per la Nations League: c'è Mertens

Roberto Martinez ha convocato 32 giocatori per le prime gare della Nations League, in programma nel mese di giugno. Il CT belga, tra gli altri, avrà a disposizione quatto giocatori della Serie A: Arthur Theate (Bologna), Alexis Saelemaekers (Milan), Dries Mertens (Napoli) e Dennis Praet (Torino).

3️⃣2️⃣ Devils to start our #NationsLeague campaign! #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9