UFFICIALE - Biglietti Champions, il Napoli specifica: "Domani 1180 per i Distinti e 1517 per le Curve"

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli ha deciso di vendere a scaglioni i biglietti per i settori superiori del Maradona in vista del big match col Milan in Champions League. Quanti esattamente saranno messi in vendita da oggi a mercoledì? Il club azzurro specifica il numero per le giornate di domani e di dopodomani:

"La SSC Napoli comunica che, per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, domani saranno messi in vendita 1180 biglietti di Distinti Superiori e 1517 di Curve Superiori. Lunedì, invece, i tagliandi che potranno essere acquistati saranno 1574 di Distinti Superiori e 2023 di Curve Superiori".