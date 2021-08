UFFICIALE - Camerun, Anguissa convocato in nazionale: due gare attendono il neo azzurro

Toni Conceição, ct del Camerun, ha selezionato i convocati per le gare contro Malawi e Costa d'Avorio del 3 e 6 settembre, valide per la prima e la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Tra i 28 convocati dei Leoni Indomabili figura anche il nuovo acqusto del Napoli, Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, dopo le visite mediche sostenute ieri, tornerà in Italia l'8 settembre e sosterà il primo allenamento agli ordini di mister Spallettil.