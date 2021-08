UFFICIALE - Chievo escluso dalla Serie B, arriva la conferma del TAR: la nota

La favola ChievoVerona è finita. Come ormai noto, il club era stato escluso dalla Serie B da tutti gli organi della giustizia sportiva, ma era poi ricorso alla giustizia ordinaria per tentare di ribaltare il verdetto: il TAR, però, "respinge l’istanza cautelare monocratica. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021”.