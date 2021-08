UFFICIALE - Dal 5 agosto il Napoli in ritiro a Castel di Sangro: il comunicato

La Regione Abruzzo e Castel di Sangro tengono a battesimo l'intera stagione del Napoli in un trade union tra Primavera e prima squadra all'insegna dell'azzurro. Grazie agli sforzi del Comune che ha messo a disposizione le proprie strutture, anche la Primavera del Napoli - come riportato dal club sul proprio sito ufficiale - ha concluso ieri la preparazione a Castel di Sangro. I ragazzi del nuovo tecnico Frustalupi hanno salutato il ritiro abruzzese in vista dell'inizio del campionato. In una ideale staffetta, toccherà al Napoli di Spalletti subentrare a Castel di Sangro dal 5 agosto dove svolgerà la preparazione allo Stadio Patini.