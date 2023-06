UFFICIALE - Di Lorenzo battuto da Dia per il premio di giocatore del mese di maggio in A

Il premio EA SPORTS Plaver Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia

Il premio EA SPORTS Plaver Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Cremonese - Salernitana, in programma sabato 3 maggio 2023 alle ore alo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Boulaye Dia è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.ea-sports.com. superando campioni del calibro di Domenico Berardi (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Romelu Lukaku (Inter), Matteo Pessina (Monza). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eve. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici ma anche i dati posizionali.

"Boulaye Dia è stato un grande colpo di mercato della Salernitana, un calciatore che aveva già calcato il prestigioso palcoscenico della Champions League e che ha saputo imporsi subito anche in Italia - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siero -. Con 4 gol in quattro partite a maggio è già diventato il top scorer della storia della Salernitana in Serie A, ma soprattutto ha trascinato i campani alla salvezza con anticipo, dimostrando le sue qualità di attaccante prolifico e completo".