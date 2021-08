UFFICIALE - I convocati per il Genoa: Zielinski non recupera, solo 5 centrocampisti per Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Genoa in trasferta. Non figura nell'elenco Zielinski, ancora alle prese con un problema fisico, così l'allenatore di Certaldo avrà soltanto Palmiero e Gaetano come sostituti a centrocampo. Assente ovviamente anche lo squalificato Osimhem.

Portieri: Meret, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Palmiero, Fabian

Attaccanti: Insigne, Politano, Petagna, Lozano, Ounas