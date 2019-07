UFFICIALE - James torna ad allenarsi col Real: il comunicato del club

Ufficiale: James Rodriguez è tornato questa mattina al lavoro col Real Madrid. Ad annunciarlo è il club spagnolo, che scrive nel comunicato sul sito ufficiale che James inizia la stagione di allenamento così come Militão e Casemiro, anche se non specifica se il calciatore sarà aggregato al club per la sfida con il Tottenham in Audi Cup in programma martedì alle ore 18.