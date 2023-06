UFFICIALE - Kvaratskhelia in nazionale: la Georgia non lo risparmia in Nations League

La Georgia sarà impegnata in Nations League il 17 giugno a Cipro e il 20 giugno in Scozia.

La Georgia sarà impegnata in Nations League il 17 giugno a Cipro e il 20 giugno in Scozia. Due partite che Khvicha Kvaratskhelia non salterà. Il commissario tecnico Willy Sagnol ha convocato anche la stella del Napoli per i match in programma in questo mese di giugno.