UFFICIALE - Milan-Napoli, arbitra Mariani di Aprilia con Irrati al Var: la sestina completa

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, DOMANI RANGERS-NAPOLI. IL TECNICO MCCALLUM: "BUONA SQUADRA, LI ABBIAMO STUDIATI" Il Napoli Primavera affronterà domani alle 15 i Rangers per la seconda giornata di Youth League. LE ALTRE DI A JUVENTUS-BENFICA, I CONVOCATI DI ALLEGRI: OUT SZCZESNY, TORNA A DISPOSIZIONE DI MARIA A poche ore dalla sfida contro il Benfica, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati. Assenti Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Szczesny, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot, mentre torna a disposizione Di Maria. Questo l'elenco completo....