UFFICIALE - Napoli-Bologna, arbitra Pasqua di Tivoli: c'è Mariani al Var, la sestina completa

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli l'arbitro scelto per Napoli-Bologna, match valido per la 14esima giornata, in programma domenica alle ore 18 al San Paolo. Lo Cicero e Santoro saranno i suoi assistenti, al Var c'è Mariani. Ecco la sestina completa:

PASQUA

LO CICERO – SANTORO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARIANI

AVAR: DI IORIO