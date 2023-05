UFFICIALE - Napoli-Sampdoria, c'è l'orario dell'ultimo match al Maradona!

La Lega Serie A ha infatti ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che vedrà gli azzurri alzare la Coppa dello scudetto

Napoli-Sampdoria si giocherà alle 18.30 e non alle 19, come aveva dichiarato nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che vedrà gli azzurri alzare la Coppa dello scudetto dopo la sfida con i doriani. In allegato l'immagine con tutti gli orari.