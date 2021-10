UFFICIALE - Petagna a disposizione per il Torino: intero allenamento in gruppo

Si era infortunato mercoledì, un paio di allenamenti a parte, ma già ieri aveva riassaporato per un po' il campo. Oggi il rientro è totale: Andrea Petagna ha svolto l’intera seduta in gruppo, come comunicato dalla SSC Napoli nel report dell'allenamento odierno, pertanto sarà a disposizione per la sfida di domani col Torino.