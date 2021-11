UFFICIALE - Polonia, i convocati per le qualificazioni a Qatar 2022: presente Zielinski

Paulo Sousa ha ufficializzato la lista dei convocati in vista dei match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Il commissario tecnico della Polonia ha chiamato in causa diversi calciatori militanti in Serie A, tra cui il napoletano Piotr Zielinski in vista delle gare con Andorra e Ungheria. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI – Kamil Grabara, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny.

DIFENSORI – Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Matty Cash, Pawel Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michal Helik, Tomasz Kedziora, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus.

CENTROCAMPISTI – Przemyslaw Frankowski, Kamil Jozwiak, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemyslaw Placheta, Damian Szymanski, Piotr Zielinski.

ATTACCANTI – Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski.