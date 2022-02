UFFICIALE - Qatar 2022, Polonia direttamente in finale playoff dopo l'esclusione della Russia

La Polonia è ora automaticamente qualificata alla finale degli spareggi per Qatar 2022. Lì sfiderà la vincente di Repubblica Ceca contro Svezia.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il Lipsia direttamente ai quarti di finale di Europa League: per effetto della decisione di UEFA e FIFA di escludere club russi e nazionale russa dalle competizioni calcistiche fino a prossima comunicazione, la Polonia è ora automaticamente qualificata alla finale degli spareggi per Qatar 2022. Lì sfiderà la vincente di Repubblica Ceca contro Svezia.