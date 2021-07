UFFICIALE - Seguito dal Napoli, Zakaria è positivo al Covid-19: il centrocampista è già in isolamento

Denis Zakaria, obiettivo di mercato anche del Napoli, è risultato positivo al coronavirus al rientro dalle vacanze. Il centrocampista svizzero, tra i protagonisti nella squadra di Petkovic a Euro 2020, è in isolamento dalla scorsa settimana e "non ha avuto contatti con gli altri contatti di squadra", come riporta il Borussia Mönchengladbach in una nota. Il giocatore sta bene e non mostra sintomi particolari.