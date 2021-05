UFFICIALE - Serie C, il Bari di LDL fallisce ancora l'obiettivo Serie B: eliminato ai play off

Sono terminate le gare di ritorno del primo turno dei play off di Serie C. Il risultato più eclatante è quello del San Nicola dove il Bari di Luigi De Laurentiis non va oltre lo 0-0 contro la Feralpisalò e viene eliminato dalla corsa alla Serie B. Un altro flop per la società dei De Laurentiis che dopo l’amara finale dello scorso anno deve abbandonare i sogni promozione con largo anticipo a causa della sconfitta rimediata in Lombardia all’andata.