UFFICIALE - Simeone torna in nazionale! L'Argentina lo convoca per la tournée in Asia

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per la tournée che l'Argentina ha in programma in Asia per il mese di giugno. Ci sono diverse presenze provenienti dalla Serie A: Paredes e Di Maria della Juventus, Nico Gonzalez della Fiorentina e Giovanni Simeone del Napoli. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Martinez, Rulli, Benitez

Difensori: Molina, Montiel, Pezzella, Romero, Balerdi, Otamendi, Medina, Tagliafico, Acuna

Centrocampisti: Paredes, Enzo Fernandez, Rodriguez, de Paul, Palacios, Mac Allister, Almada, Lo Celso

Attaccanti: Ocampos, Di Maria, Messi, Alvarez, Simeone, Garnacho, Nico Gonzalez