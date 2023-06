UFFICIALE - Spalletti premiato dalla Lega Serie A: è l'allenatore dell'anno!

Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro riconoscimento personale per Luciano Spalletti, che grazie allo Scudetto vinto col Napoli si aggiudica il premio di Coach Of The Season della Serie A. Di seguito il comunicato della Lega: "Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Sampdoria sul campo dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A TIM 2022/2023".